Рада приняла ввести санкции против Ирана на 50 лет
В понедельник, 29 мая, Верховная Рада Украины согласовала введение санкций против Ирана на 50 лет
Об этом пишет нардеп Алексей Гончаренко .
Законопроект №9333 поддержало 328 народных избранников.
"После того, как они помогают России, предоставляют сотни шахедов, которые кошмарят наши города, нужно еще разрывать дипломатические отношения. Санкции – это хорошо, но недостаточно", – подчеркнул Гончаренко.
Ранее это решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины.
- 24 мая Владимир Зеленский обратился к иранскому народу с призывом прекратить поддержку российского террора в Украине.
- 27 мая Иран в очередной раз отверг обвинения президента Украины Владимира Зеленского в поставке России ударных дронов Shahed.
- 28 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления, предусматривающий введение санкций против Ирана сроком на 50 лет.
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