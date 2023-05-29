Рада приняла ввести санкции против Ирана на 50 лет

Об этом пишет нардеп Алексей Гончаренко .

Законопроект №9333 поддержало 328 народных избранников.

"После того, как они помогают России, предоставляют сотни шахедов, которые кошмарят наши города, нужно еще разрывать дипломатические отношения. Санкции – это хорошо, но недостаточно", – подчеркнул Гончаренко.

Ранее это решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины.