Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ
Обновлено

Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ

19 октября, 2023 четверг
13:44
Новости

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 19 октября, приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

За такое решение проголосовали 267 нардепов.

В частности, законопроект по номеру 8371 поддержали: "Слуга Народа" - 175 голосов, "Европейская солидарность" - 26, "Батькивщина" - 17, "Платформа за жизнь и мир" - 1, "За будущее" - 8, "Голос" - 18, "Доверие" - 12.

Ни одного голоса не дала депутатская группа "Восстановление Украины".

Как именно голосовали народные депутаты, можно посмотреть по этой ссылке.

Читайте также: В Украине состоялась премьера фильма "Церковь без Христа" о необходимости запрета РПЦ

Как отметила заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук, далее в рамках Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады будет создана рабочая группа, которая проработает правки и предложения к законопроекту перед тем, как направить его на второе чтение.

Деятельность УПЦ МП в Украине и инициативы по ее запрету

Правительственный проект закона №8371 о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций зарегистрирован в Верховной Раде 19 января 2023 года.

В парламенте еще с 23 ноября 2022 зарегистрирован проект закона об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций по номеру 8221, одним из инициаторов которого является нардеп Николай Княжицкий. Его подписали представители разных политических сил: и "Европейской солидарности", и "Слуги Народа", и "За будущее", и "Доверия", и "Батькивщины". Однако этот документ не был вынесен на голосование в зал Верховной Рады.

По мнению Николая Княжицкого, принятие законопроекта правительства о запрете УПЦ (МП) позволит российской церкви существовать еще несколько лет. Ведь правительственный законопроект слабый, и с его помощью на ограничение деятельности так называемых филиалов РПЦ уйдут годы.

Тем временем в Украине открыт ряд уголовных производств по фактам антиукраинской деятельности ряда священников УПЦ МП. В частности, 22 ноября 2022 г. Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. В помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

Также в ноябре прошлого года Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методички из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов. СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков и в храмах УПЦ (МП) на Тернопольщине и Прикарпатье.

2 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины". 2 декабря Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.

Читайте также:
18 октября, 2023 среда
Подобной халатности еще не было: боец ВСУ о безумных потерях врага возле Авдеевки
19 октября, 2023 четверг
Германия планирует ускорить процесс трудоустройства беженцев из Украины
Федор Вениславский
18 октября, 2023 среда
Отмена отсрочки от мобилизации для студентов от 30 лет: в Раде рассказали, почему инициатива "забуксовала"
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
19 октября
15:02
До конца года оккупанты планируют вывезти в РФ еще 10 тыс. украинских детей, – Лубинец
14:50
Украина, Молдова и Румыния будут вместе эвакуировать граждан из сектора Газы
14:50
Приспешник Медведчука Гольдарб получил подозрение в коллаборационизме и оправдывании войны
14:48
В Украине изменили процедуру получения первого е-рецепта: отныне к врачу идти не нужно
14:38
В Дунай выпустили более 2,5 тыс. осетровых, чтобы сохранить популяцию после подрыва Каховской ГЭС
14:33
Лауреаткой Премии Сахарова стала Махса Амини, скончавшаяся после задержания полицией морали в Иране
14:29
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:19
Петиция об отсрочке постановления Кабмина, усложняющая поставки гуманитарки, набрала 25 тыс. голосов
14:14
В Киеве на станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи. Список локаций
14:13
В РФ заявили, что поставки США оружия Израилю – это "попытки замаскировать провал американской политики на Ближнем Востоке"
14:11
В Сербии отменили показ фильма "20 дней в Мариуполе" из-за "антироссийской пропаганды". Режиссер ленты отреагировал
14:08
OPINION
Николай Княжицкий
Принятие законопроекта о запрете религиозных организаций, аффилированных с РПЦ, – это имитация и промедление
13:57
Обновлено
"Изобретение РФ": Украина больше не будет признавать молдавский язык
13:53
Нарушения авторских прав: музыкальные лейблы будут судиться с компанией ИИ, использовавшей тексты их песен для обучения чат-бота
13:49
F-16
Кулеба назвал два препятствия для появления истребителей F-16 в Украине
13:34
Российские вертолеты начали атаковать издалека, потому что боятся украинской ПВО
13:27
В Украине начали выдавать ваучеры на обучение по специальности "сапер": кто может получить
13:20
"Все, что необходимо для ПВО": Германия готовит зимний пакет помощи для Украины
13:15
"Похищенное наследие": НАПК зафиксировало 245 культурных объектов, которые россияне украли в Украине за время войны
13:13
Парламент принял проект бюджета-2024 в первом чтении
13:00
Маск может удалить платформу X для доступа в Европе через закон ЕС
12:52
Россияне планируют перевезти политзаключенных из Крыма на территорию РФ, - движение Атеш
12:49
Казахстан ввел запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут быть использованы в военных целях
12:44
Из портов Большой Одессы временным коридором вышли еще два судна с зерном
12:41
Обновлено
Атаки ХАМАСа: посол Корнийчук подтвердил гибель в Израиле 18 украинцев
12:18
Prozorro
В тендерах приняло участие 35 тыс. поставщиков: за год через систему Prozorro объявили закупки на 589 млрд грн
12:14
Осенний дождь охватит всю Украину, кроме одного региона: прогноз погоды на 20 октября от Наталки Диденко
12:09
Обновлено
РФ нанесла удар по Херсону: по меньшей мере три человека пострадали
12:06
OPINION
Путин приходит в бешенство от ATACMS. Колонка Виталия Портникова
11:57
Авдеевка под постоянными обстрелами: из соображений безопасности в город перестали завозить гуманитарку
11:45
Обзор
Байден будет просить у Конгресса $100 млрд помощи для Украины, Израиля и других кризисов, а украинская экономика адаптировалась к войне и начинает восстанавливаться. Акценты мировых СМИ 19 октября
11:40
ВАКС осудил экс-главу Укртелефильма Подлесного за продажу прав на госимущество за более 67 млн грн
11:38
Обновлено
Спасатели завершили разбор завалов в Запорожье: пять человек погибли, еще пять травмированы
11:34
"Живописная Украина": в Киеве откроют выставку живописи украинских художников 2-й половины ХХ века
11:32
Эксклюзив
Возможен харьковский сценарий, - лейтенант ВСУ Поляков прокомментировал заявление Зеленского об освобождении Бахмута
11:22
После понижения спроса в США Nokia сократит до 14 тыс. рабочих мест
11:21
В Чернобыльской зоне остаются около 20 семей, отсоединенных от цивилизации, им помогают военные, - Наев
11:20
В Украине в ремонт вывели сразу 4 блока ТЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 19 октября
11:08
Фильм с украинской копродукцией "Фотофобия", выдвинутый на "Оскар", приобрела компания Filmotor
10:50
На Запорожье ликвидировали "Бабая": оккупанты называли террориста "символом войны на Донбассе" в 2014 году
Больше статей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV