Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ

Об этом сообщили народные депутаты Алексей Гончаренко и Ярослав Железняк.

За такое решение проголосовали 267 нардепов.

В частности, законопроект по номеру 8371 поддержали: "Слуга Народа" - 175 голосов, "Европейская солидарность" - 26, "Батькивщина" - 17, "Платформа за жизнь и мир" - 1, "За будущее" - 8, "Голос" - 18, "Доверие" - 12.

Ни одного голоса не дала депутатская группа "Восстановление Украины".

Как именно голосовали народные депутаты, можно посмотреть по этой ссылке.

Читайте также: В Украине состоялась премьера фильма "Церковь без Христа" о необходимости запрета РПЦ

Как отметила заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук, далее в рамках Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Верховной Рады будет создана рабочая группа, которая проработает правки и предложения к законопроекту перед тем, как направить его на второе чтение.

Деятельность УПЦ МП в Украине и инициативы по ее запрету

Правительственный проект закона №8371 о внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций зарегистрирован в Верховной Раде 19 января 2023 года.

В парламенте еще с 23 ноября 2022 зарегистрирован проект закона об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций по номеру 8221, одним из инициаторов которого является нардеп Николай Княжицкий. Его подписали представители разных политических сил: и "Европейской солидарности", и "Слуги Народа", и "За будущее", и "Доверия", и "Батькивщины". Однако этот документ не был вынесен на голосование в зал Верховной Рады.

По мнению Николая Княжицкого, принятие законопроекта правительства о запрете УПЦ (МП) позволит российской церкви существовать еще несколько лет. Ведь правительственный законопроект слабый, и с его помощью на ограничение деятельности так называемых филиалов РПЦ уйдут годы.

Тем временем в Украине открыт ряд уголовных производств по фактам антиукраинской деятельности ряда священников УПЦ МП. В частности, 22 ноября 2022 г. Служба безопасности Украины провела контрразведывательные мероприятия на территории Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве, а также на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ. В помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных денег и подозрительных россиян.

Также в ноябре прошлого года Служба безопасности провела контрразведывательные мероприятия на территории Черновицко-Буковинской епархии УПЦ (МП) и нашли там методички из Москвы, российское гражданство у руководства и удостоверение оккупантов. СБУ нашла пропагандистские материалы, отрицающие существование Украины, а также шевроны боевиков и в храмах УПЦ (МП) на Тернопольщине и Прикарпатье.

2 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

Решение о санкциях СНБО приняло на заседании 1 декабря после "рассмотрения деятельности религиозных организаций на территории Украины в условиях военной агрессии России и для обеспечения духовной независимости, недопущения раскола в обществе по религиозному признаку, содействия консолидации украинского общества и защиты национальных интересов Украины". 2 декабря Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП, в частности, наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и экс-нардепа Вадима Новинского.