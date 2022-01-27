Рада приняла в первом чтении изменения в закон о статусе ветеранов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За проголосовал 281 народный депутат.



Целью принятия документа является закрепление определений "Государственная политика социальной защиты ветеранов войны", "Система социальной защиты ветеранов войны", "Комплексный обзор системы социальной защиты ветеранов войны" на законодательном уровне и нормирование механизма стратегического планирования развития системы социальной защиты ветеранов войны.



В законопроекте предложено дополнить закон о статусе ветеранов статьей 11 об определении государственной политики соцзащиты ветеранов войны, ее формировании и реализации и статьей 12 относительно определений системы соцзащиты ветеранов, комплексного обзора системы соцзащиты ветеранов, какой орган государственной власти ее осуществляет и с какой периодичностью.



В пояснительной записке указано, что проект закона был разработан потому, что предоставление льгот и услуг ветеранам регулируют 156 нормативно-правовых актов и осуществляют 19 органов государственной власти.

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