Рада приняла создание Государственной службы Украины по делам детей
Верховная Рада Украины приняла Постановление (№ 6135) об обращении Верховной Рады Украины в Кабинет Министров Украины о создании Государственной службы Украины по делам детей
За соответствующее решение проголосовало 349 депутатов, передает Еспресо.TV.
В пояснительной записке к постановлению говорится, что деятельность центрального органа исполнительной власти будет координироваться Кабинетом Министров Украины через Министра социальной политики Украины. Он обеспечит реализацию государственной политики по детям.
По словам авторов постановления, разветвленная система органов государственной власти, которые занимаются вопросами защиты прав детей (6 министерств, органы местного самоуправления и местные органы исполнительной власти), отсутствие единого центрального органа исполнительной власти, который должен заниматься вопросами защиты препятствуют своевременному решению вопросов в сфере защиты детей.
Постановление обязывает правительство в месячный срок проинформировать Верховную Раду о его выполнении. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
- Напомним, 5 октября 2021 г. нардеп Скрипка и инные депутаты инициировали включить в повестку дня сессии Верховной Рады Украины и по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу и в целом Постановление (№ 6135) о создании исполнительного органа по защите прав детей в Украине.
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