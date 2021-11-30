Рада приняла "ресурсный" законопроект по изменениям в Налоговом кодексе

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За проголосовало 255 народных депутатов.



Закопроект должен обеспечить сбалансированность бюджетных поступлений путем повышения эффективности использования экономических ресурсов страны, а также устранения пробелов действующего законодательства.



"Ресурсный" законопроект гарантирует создание более эффективных механизмов администрирования налогов, недопущение безосновательного пользования налоговыми льготами, создание справедливых условий налогообложения для всех налогоплательщиков.



"Принятие закона позволит существенно повысить поступления в госбюджет, которые будут направлены на повышение зарплат медикам, увеличение расходов на оборону, реализацию других важнейших для страны программ", - подчеркнул представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.



Согласно законопроекту, ставки акцизного налога на алкогольные напитки и экологического налога возрастут на 5%, а ставку рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, – на 14,5%. Вводится 3,2% акциза на продажу "зеленой" электроэнергии.



Кроме того, законопроект вводит налог по ставке 18% доходов, полученных от продаж в течение года третьего и последующих объектов недвижимости.



Также вводится налог на автомобили среднего класса - не старше пяти лет, и чья рыночная стоимость составляет 1,3 млн грн, или 200 минимальных зарплат. Ставка налога на календарный год составляет 25 тыс. грн за каждую легковушку.



Кроме того, согласно законопроекту отменена льгота для предприятий на уплату налога на землю и разрешено возвращать налог на добавленную стоимость с экспорта товаров только после перевода выручки на счет компании. Также налоговый закон увеличивает полномочия налоговых органов.

В июне 2021 года Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс.

В июле Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу.

"Ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Верховной Рады.

В сентябре его дважды снимали во втором чтении.

В октябре сообщили, что Верховная Рада рассмотрит законопроект во втором чтении по сокращенной процедуре.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил , что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект до 30 ноября.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предположил , что за "ресурсный" законопроект проголосуют не менее 230 нардепов.

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