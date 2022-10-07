Рада приняла проект Госбюджета на 2023 год
После трех часов обсуждения правок Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета Украины на 2023 год
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.
За принятие проекта Госбюджета-2023 проголосовал 251 народный депутат.
В результате обсуждения правок было принято две:
- об увеличении расходов на 2 млрд грн по новой бюджетной программе "Государственный фонд регионального развития";
- об увеличении на 446 млн грн финансирования социальной защиты детей и семей.
Не приняли правку по увеличению финансирования "Марафона" на 1,4 млрд грн. Также отвергли правки №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью), №277 (дополнительные права Кабинета Министров Украины).
По фракциям за принятие Госбюджета-2023 проголосовали:
- "Слуга Народа" – 194;
- "Европейская Солидарность" – 0;
- "Батькивщина" – 0;
- "Платформа за жизнь и мир" – 17;
- "За будущее" – 1;
- "Голос" – 7;
- "Доверие" – 17;
- "Восстановление Украины" – 11;
- Внефракционные – 4.
"Все остальные правки остались как в решении Комитета, так и на добрую волю Правительства", - написал Железняк.
Рассмотрение проекта во втором чтении планируется в октябре
- 4 октября народный депутат, член комитета по бюджету Тарас Батенко сообщил , что в проект Госбюджета на 2023 год внесены средства на строительство веток метрополитена в Харькове и Днепре.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.22
Покупка 40.22Продажа 41.04
-
EUR
Покупка 38.97Продажа 40.03
- Актуальное
- Важное