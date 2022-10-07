Рада приняла проект Госбюджета на 2023 год

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

За принятие проекта Госбюджета-2023 проголосовал 251 народный депутат.

В результате обсуждения правок было принято две:

об увеличении расходов на 2 млрд грн по новой бюджетной программе "Государственный фонд регионального развития";

об увеличении на 446 млн грн финансирования социальной защиты детей и семей.

Не приняли правку по увеличению финансирования "Марафона" на 1,4 млрд грн. Также отвергли правки №230 (по реабилитации лиц с инвалидностью), №277 (дополнительные права Кабинета Министров Украины).

По фракциям за принятие Госбюджета-2023 проголосовали:

"Слуга Народа" – 194;

"Европейская Солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 17;

"За будущее" – 1;

"Голос" – 7;

"Доверие" – 17;

"Восстановление Украины" – 11;

Внефракционные – 4.

"Все остальные правки остались как в решении Комитета, так и на добрую волю Правительства", - написал Железняк.

Рассмотрение проекта во втором чтении планируется в октябре

4 октября народный депутат, член комитета по бюджету Тарас Батенко сообщил , что в проект Госбюджета на 2023 год внесены средства на строительство веток метрополитена в Харькове и Днепре.