Рада приняла постановление о промежуточном отчете работы ВСК по делу "вагнеровцев"
Во вторник, 30 ноября, Верховная Рада одобрила проект постановления о промежуточном отчете временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий госслужащих и других лиц, которые могли способствовать нарушению суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины и представлять угрозу нацбезопасности
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Постановление было принято 251 голосом, из которых 205 - от "Слуги Народа", остальные дали нардепы групп "Доверие", "Партия "За будущее" и внефракционные.
Нардепы от "ЕС", "Голоса", "Батькивщины" и ОПЗЖ не дали ни одного голоса. Оппозиционные депутаты раскритиковали работу ВСК. В частности, представители Евросолидарности подчеркнули, что этот орган должен быть инструментом оппозиции, а не контролироваться партией власти.
Одобренный Советом отчет будет передан в ОГП, ДБР, СБУ.
- Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что 24 июля 2020 года на совещании с участием президента Владимира Зеленского, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, заместителя председателя ОП по обороне Романа Машовца, эксначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы и бывшего первого заместителя председателя СБУ Руслана Баранецкого глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию по "вагнеровцам" проводить нельзя. По словам Бутусова, Ермак сослался на переговоры с помощником президента России Дмитрием Козаком и то, что задержание "вагнеровцев" помешает началу очередного перемирия на Донбассе и потребовал перенести начало операции. По данным Бутусова, Зеленский поддержал эту идею, поэтому вылет "вагнеровцев" из Минска был отложен на 30 июля 2020 года.
- 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , являющихся "боевиками неофициального российского ППК "Вагнера".
- Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".
- 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило , что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "из ведома Соединенных Штатов". CNN опубликовало материал , в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.
- Глава ВСК по "вагнеровцам" Марианна Безугла заявила , что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.
- Главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов заявил , что во время своего заявления глава ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безугла фактически признала ложь президента Владимира Зеленского по спецоперации по "вагнеровцам".
- В Bellingcat рассказали о деталях расследования по делу "вагнергейта".
- ВСК по "вагнеровцам" обнародовала промежуточный отчет , в котором подтвердила проведение "спецоперации" по задержанию боевиков и отрицает утечку информации с украинской стороны
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