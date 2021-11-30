Рада приняла постановление о промежуточном отчете работы ВСК по делу "вагнеровцев"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Постановление было принято 251 голосом, из которых 205 - от "Слуги Народа", остальные дали нардепы групп "Доверие", "Партия "За будущее" и внефракционные.



Нардепы от "ЕС", "Голоса", "Батькивщины" и ОПЗЖ не дали ни одного голоса. Оппозиционные депутаты раскритиковали работу ВСК. В частности, представители Евросолидарности подчеркнули, что этот орган должен быть инструментом оппозиции, а не контролироваться партией власти.



Одобренный Советом отчет будет передан в ОГП, ДБР, СБУ.

Напомним, журналист Юрий Бутусов заявил, что 24 июля 2020 года на совещании с участием президента Владимира Зеленского, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, заместителя председателя ОП по обороне Романа Машовца, эксначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы и бывшего первого заместителя председателя СБУ Руслана Баранецкого глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию по "вагнеровцам" проводить нельзя. По словам Бутусова, Ермак сослался на переговоры с помощником президента России Дмитрием Козаком и то, что задержание "вагнеровцев" помешает началу очередного перемирия на Донбассе и потребовал перенести начало операции. По данным Бутусова, Зеленский поддержал эту идею, поэтому вылет "вагнеровцев" из Минска был отложен на 30 июля 2020 года.

29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , являющихся "боевиками неофициального российского ППК "Вагнера".

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию "вагнеровцев".

8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило , что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "из ведома Соединенных Штатов". CNN опубликовало материал , в котором сообщалось о том, как готовились к спецоперации по задержанию вагнеровцев украинские спецслужбы и чем помогали США.

Глава ВСК по "вагнеровцам" Марианна Безугла заявила , что подготовка задержания "вагнеровцев" не была спецоперацией и проводилась без участия других стран.

Главный редактор издания Цензор.Нет Юрий Бутусов заявил , что во время своего заявления глава ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безугла фактически признала ложь президента Владимира Зеленского по спецоперации по "вагнеровцам".

В Bellingcat рассказали о деталях расследования по делу "вагнергейта".

ВСК по "вагнеровцам" обнародовала промежуточный отчет , в котором подтвердила проведение "спецоперации" по задержанию боевиков и отрицает утечку информации с украинской стороны

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