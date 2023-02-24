Об этом сообщила нардеп от "Слуги Народа" Роксолана Пидласа.

Законопроект №8399 был принят во втором чтении и в целом. Ко второму чтению добавили несколько важных изменений, в частности, предусмотрели возможность компенсации владельцам морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах, в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций в этом году – до 20 млрд грн.



Принятый закон позволит минимизировать риски прекращения аграрного экспорта, в случае если Россия начнет саботировать договоренности "зернового коридора", пояснила Пидласа.



"Добавили еще один источник наполнения Фонда ликвидации – продажу активов российских олигархов согласно закону "О санкциях", – написала она.



Также закон предусматривает новые направления использования Фонда ликвидации: строительство жилья для потерявших жилье и компенсации за уничтоженное жилье, а также возможность восстановления объектов военной инфраструктуры.