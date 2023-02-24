Рада приняла первые изменения в Госбюджет-2023
Верховная Рада Украины приняла первые изменения в Госбюджет, в частности, относительно финансирования для вновь созданных Минвосстановления и Государственного агентства восстановления
Об этом сообщила нардеп от "Слуги Народа" Роксолана Пидласа.
Законопроект №8399 был принят во втором чтении и в целом. Ко второму чтению добавили несколько важных изменений, в частности, предусмотрели возможность компенсации владельцам морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах, в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций в этом году – до 20 млрд грн.
Принятый закон позволит минимизировать риски прекращения аграрного экспорта, в случае если Россия начнет саботировать договоренности "зернового коридора", пояснила Пидласа.
"Добавили еще один источник наполнения Фонда ликвидации – продажу активов российских олигархов согласно закону "О санкциях", – написала она.
Также закон предусматривает новые направления использования Фонда ликвидации: строительство жилья для потерявших жилье и компенсации за уничтоженное жилье, а также возможность восстановления объектов военной инфраструктуры.
- Украина намерена в ближайшее время попросить Турцию и ООН начать переговоры по продлению "зернового соглашения".
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