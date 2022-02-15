Рада приняла обращение к ООН, Европарламенту, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и иностранным странам о непризнании независимости "ЛДНР"
Верховная Рада приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проголосовал 331 народный депутат Украины.
За фракциями голосовали так:
- "Слуга народа" – 217 депутатов.
- "Европейская солидарность" – 26 депутатов.
- "Батькивщина" – 20 депутатов.
- "Доверие" - 19 депутатов.
- "Голос" – 18 депутатов.
- "Партия "За будущее"" – 17 депутатов.
- ОПЗЖ – 1 депутат.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.11
Покупка 28.11Продажа 28.56
-
EUR
Покупка 31.84Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное