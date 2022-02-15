Рада приняла обращение к ООН, Европарламенту, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и иностранным странам о непризнании независимости "ЛДНР"

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За проголосовал 331 народный депутат Украины.



За фракциями голосовали так:

"Слуга народа" – 217 депутатов.

"Европейская солидарность" – 26 депутатов.

"Батькивщина" – 20 депутатов.

"Доверие" - 19 депутатов.

"Голос" – 18 депутатов.

"Партия "За будущее"" – 17 депутатов.

ОПЗЖ – 1 депутат.

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