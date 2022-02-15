Рада приняла обращение к ООН, Европарламенту, НАТО, ПАСЕ, ОБСЕ и иностранным государствам по поводу недопустимости военного шантажа со стороны РФ
Верховная Рада Украины приняла проект постановления №7045 об обращении в ООН, Европарламент, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ПА ОЧЭС, правительства и парламенты иностранных государств в связи с военной эскалацией РФ вокруг Украины
За соответствующее решение проголосовали 326 депутатов, сообщает Еспресо.TV.
Так, предлагается признать, что требования Российской Федерации к международным партнерам по недопущению реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины являются нарушением:
- Конституции и законодательство Украины;
- Основные принципы и нормы международного права, Устав ООН, Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года (Хельсинский заключительный акт),
- Итоговый документ Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 21 ноября 1990 года (Парижская хартия для новой Европы);
- Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия от 5 декабря 1994 (Будапештский меморандум);
- Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" №68/262, от 27 марта 2014 года, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года и других международно-правовых актов.
- Напомним, что глава Верховной Рады Руслан Стефанчук внес предложение принять постановление об обращении в Организацию Объединенных наций по поводу неприемлемости военного шантажа Украины со стороны РФ.
- 24 января 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления.
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