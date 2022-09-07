О результатах голосования сообщает сайт Верховной Рады.

За проект Закона о внесении изменений в Раздел II Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" об установлении ограничений для назначения директора Национального антикоррупционного бюро Украины в связи с введением военного положения (№8003) проголосовали 285 депутатов.

Изменения поддержали большинство депутатов из всех фракций Рады. Никакого голоса не дала только "Европейская Солидарность".

Отметим, что инициаторами перемен стали провластные депутаты Давид Арахамия, Александр Корниенко, Анастасия Радина, а также "антикоррупционер" из "Голоса" Александра Устинова.

Авторы законопроекта предложили дополнить Раздел II Закона Украины "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" новым пунктом, в котором отмечается, что директором НАБУ не может быть назначено лицо, которое после введения военного положения Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года находилось за пределами Украины совокупно свыше 21 день по состоянию на последний день приема документов от лиц, претендующих на участие в конкурсе.

При этом отмечается, что ограничение не распространяется на лиц, находившихся за пределами Украины больше указанного срока на лечении вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы или в командировке в связи с исполнением. задач в интересах национальной безопасности и обороны

Принятие законопроекта №8003 нивелировало предложенный парламенту законопроект №7654, которым предлагали изменить ряд требований к кандидатам на должность руководителя НАБУ, что ослабило бы его политическую независимость и сорвало бы уже начатый конкурс на должность нового директора бюро.

Его критиковали как в Украине, так и наши партнеры в Европе. В частности, среди критиков был и "Центр противодействия коррупции", который, однако, положительно воспринял принятый сегодня законопроект:

"Очередная атака на НАБУ отбита. И это отличная новость", - говорится в сообщении ЦПК в фейсбуке.

Однако его критикуют оппозиционные депутаты. Ярослав Железняк из "Голоса" (среди депутатов которого есть и инициатор закона и его сторонники) так комментирует голосование:

"Почему именно 21 день, чем только для главы НАБУ, почему сейчас – так никто и не объяснил".

Алексей Гончаренко из "ЕС" спрашивает, кто будет считать командировку и его мотивы, и отмечает , что это сделано, чтобы лишить возможности определенных кандидатов выдвигаться на главу НАБУ:

"Таким образом, отсекается кандидатура Руслана Рябошапки и Дарьи Каленюк".

Еще один депутат от "Европейской Солидарности", Владимир Арьев более основательно объясняет мотивы власти:

"Верховная Рада сегодня ограничила круг лиц, которые могут претендовать на главу НАБУ. Если кто-то без оформленной командировки находился за границей 21 день совокупно – он "в пролете". А это:

юристы-волонтеры, мотавшиеся туда-сюда с тем, чем власть не обеспечила ВСУ;

юристы, которые работали в международных организациях и судах и отстаивали интересы Украины;

в конце концов, юристы-женщины, которые могли бы по своим качествам претендовать на должность, но уехали из-за детей.

Кстати, среди первых двух категорий точно есть достойники. Честные и верные Украине люди. Но власть ограничивает круг сознательно. Потому что свободны и неподконтрольны".

Напомним, 5 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержал за основу законопроект №7654, изменяющий порядок проведения конкурса на должность директора НАБУ. Уже на этой неделе фракция "СН" намерена протянуть этот законопроект через Раду.

В этот же день послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность законопроектом №7654, который ставит под вопрос независимость конкурса на главу ключевого антикоррупционного органа Украины.

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