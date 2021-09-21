Рада приняла к работе проект госбюджета на 2022 год

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания, передает Еспресо.TV.



"Согласно статье 154 Регламента Верховной Рады, проект закона о государственном бюджете на 2022 считается принятым Верховной Радой для дальнейшей работы", - сказал Стефанчук.



Он пригласил народных депутатов подавать свои поправки к проекту госбюджета на 2022 год.

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