Рада приняла изменения в госбюджет для увеличения расходов на оборону
Верховная Рада увеличила расходы из государственного бюджета на оборону
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проголосовало 345 нардепов.
Законом для решения неотложных задач предусмотрено увеличение расходов на 26,5 млрд. грн.
"Для Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Главного управления разведки Министерства обороны предусмотрено в целом увеличение на 22,7 млрд грн на повышение обороноспособности государства. Еще 500 млн грн – на восстановление водоснабжения в Донецкой области, областным бюджетам Донецкой и Луганской областей – по 100 млн грн", - говорится на сайте парламента.
Законопроект сразу подписал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
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