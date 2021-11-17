Рада приняла изменения к уголовному и административному законодательству о работе Бюро экономической безопасности

Соответствующее решение нардепы приняли 239 голосов, передает Еспресо.TV.



Согласно Закону о внесении изменений в административное и уголовное законодательство о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины

определена основная и дополнительная подследственность Бюро экономической безопасности;

закреплены полномочия для совершения оперативными подразделениями бюро негласных следственных (розыскных) действий, а также внесены другие изменения в надлежащее досудебное расследование уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности Бюро экономической безопасности;

увеличен штраф за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей до 85-119 тыс. гривен.

Напомним, Бюро экономической безопасности было создано 12 мая 2021 года.

22 сентября Верховная Рада перенесла запуск Бюро экономической безопасности на два месяца.

Бюро экономической безопасности должно заработать 25 ноября 2021 года.

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