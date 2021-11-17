Рада приняла изменения к уголовному и административному законодательству о работе Бюро экономической безопасности
Верховная Рада приняла в целом законопроект №3959-1 об изменениях в законодательстве, регулирующих деятельность Бюро экономической безопасности
Соответствующее решение нардепы приняли 239 голосов, передает Еспресо.TV.
Согласно Закону о внесении изменений в административное и уголовное законодательство о введении деятельности Бюро экономической безопасности Украины
- определена основная и дополнительная подследственность Бюро экономической безопасности;
- закреплены полномочия для совершения оперативными подразделениями бюро негласных следственных (розыскных) действий, а также внесены другие изменения в надлежащее досудебное расследование уголовных правонарушений, отнесенных к подследственности Бюро экономической безопасности;
- увеличен штраф за уклонение от уплаты налогов, сборов, платежей до 85-119 тыс. гривен.
- Напомним, Бюро экономической безопасности было создано 12 мая 2021 года.
- 22 сентября Верховная Рада перенесла запуск Бюро экономической безопасности на два месяца.
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