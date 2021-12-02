Рада приняла государственный бюджет на 2022 год
Верховная Рада Украины приняла в целом закон "О Государственном бюджете Украины на 2022 год"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За принятие закона №6000 "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" проголосовали 268 народных депутатов.
Следовательно, основные показатели бюджета в законе:
- доходы госбюджета – 1,322 трлн грн;
- расходы госбюджета – 1,497 трлн грн;
- поступления от ренты – 71,25 млрд грн;
- предельный объем дефицита – 188,798 млрд грн;
- расходы на оборону – 6% ВВП.
По сравнению с первым чтением Кабмин увеличил доходную часть на 55 млрд грн и расходную часть на 56 млрд грн. Предельный объем дефицита в обновленной редакции Кабмин увеличил на 792 млн грн, а поступления от рентных платежей – на 25 млрд грн.
Объем платежей по обслуживанию госдолга уменьшился на 1430 млн грн за счет уменьшения объема платежей по обслуживанию государственного внутреннего долга.
Расходы на органы власти составляют:
- Офис Президента – 2,9 млрд грн;
- Аппарат Верховной Рады – 2,7 млрд грн;
- Секретариат Кабмина – 1,3 млрд грн;
- Офис Генпрокурора – 13,6 млрд грн;
- СБУ – 16,1 млрд грн;
- МВД – 98,2 млрд грн.
Минимальная пенсия с 1 июня 2022 составит 2027 грн, а с 1 декабря 2022 - 2093 грн.
Кроме этого, в 2022 году предлагают установить прожиточный минимум на одного человека в месяц по следующим показателям: с 1 января 2022 года размером 2393 грн, с 1 июля – 2508 грн, а с 1 декабря – 2589 грн.
- Напомним, 2 ноября Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на следующий год.
- 1 декабря Кабмин внес в Раду доработанный проект бюджета на 2022 год.
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