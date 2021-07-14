Рада приняла еще один закон для судебной реформы: он регулирует назначения в ВСП
Верховная Рада приняла закон о порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия
Об этом сообщает Бабель .
За документ проголосовали 259 нардепов.
Он предусматривает создание в составе ВСП подразделения инспекторов, которые будут проверять все жалобы на судей. Также создадут Этический совет, в который войдут три представителя судей и трое международных экспертов.
Этот Совет проверит на добропорядочность всех действующих членов ВСП и кандидатов на эту должность. У международных экспертов будет право решающего голоса.
В случае признания члена ВСП недобропорядочным, его полномочия будут приостановлены до рассмотрения вопроса субъектом его выдвижения - съездом судей, съездом адвокатов или другим.
Нардепы поддержали ключевую поправку, совершенствующую эту процедуру.
После признания Этическим советом члена ВСП недобропорядочным у субъекта его выдвижения будет только три месяца, чтобы отреагировать на это (уволить или оставить в должности). Если же съезд адвокатов/судей, конференция прокуроров не рассматривают этот вопрос, то член автоматически увольняется.
Высший совет правосудия - независимый конституционный орган судейского управления. Только ВСП имеет право на назначение или увольнение судей, на вынесение наказаний, на дачу согласия на задержание судьи и т.д.
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