Рада приняла еще один закон для судебной реформы: он регулирует назначения в ВСП

Об этом сообщает Бабель .

За документ проголосовали 259 нардепов.

Он предусматривает создание в составе ВСП подразделения инспекторов, которые будут проверять все жалобы на судей. Также создадут Этический совет, в который войдут три представителя судей и трое международных экспертов.



Этот Совет проверит на добропорядочность всех действующих членов ВСП и кандидатов на эту должность. У международных экспертов будет право решающего голоса.

В случае признания члена ВСП недобропорядочным, его полномочия будут приостановлены до рассмотрения вопроса субъектом его выдвижения - съездом судей, съездом адвокатов или другим.



Нардепы поддержали ключевую поправку, совершенствующую эту процедуру.



После признания Этическим советом члена ВСП недобропорядочным у субъекта его выдвижения будет только три месяца, чтобы отреагировать на это (уволить или оставить в должности). Если же съезд адвокатов/судей, конференция прокуроров не рассматривают этот вопрос, то член автоматически увольняется.

Высший совет правосудия - независимый конституционный орган судейского управления. Только ВСП имеет право на назначение или увольнение судей, на вынесение наказаний, на дачу согласия на задержание судьи и т.д.

Верховная Рада приняла законопроект о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей, который перезапускает судебную реформу