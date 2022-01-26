Рада приняла "антидопинговый" закон
Верховная Рада приняла закон "Об антидопинговой деятельности в спорте"
Об этом шла речь на заседании парламента 26 января, передает Еспресо.TV.
За принятие проекта №5099 проголосовали 303 народных депутата.
Законодательный акт определяет правовые и организационные основы осуществления антидопинговой деятельности в Украине, полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, обязанности соответствующих учреждений, учреждений, организаций и физических лиц по предотвращению применения и распространения допинга в спорте.
Согласно проекту закона, в Украине антидопинговые правила разрабатываются и утверждаются Национальным антидопинговым центром и распространяются на спортивные федерации, их членов и других субъектов сферы физической культуры и спорта. Эти правила должны соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу.
Законопроектом предусмотрено образование Дисциплинарной антидопинговой комиссии и Апелляционной антидопинговой комиссии, Номинационного и терапевтического комитета.
Согласно документу деятельность Национального антидопингового центра и Национальной лаборатории антидопингового контроля будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных Министерству молодежи и спорта по бюджетной программе "Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта".
- Напомним, что Верховная Рада увеличила минимальную сумму выплаты алиментов.
- Кроме того, в Раде поддержали законопроект о запуске билетов в общественном транспорте.
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