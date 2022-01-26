Рада приняла "антидопинговый" закон

Об этом шла речь на заседании парламента 26 января, передает Еспресо.TV.



За принятие проекта №5099 проголосовали 303 народных депутата.



Законодательный акт определяет правовые и организационные основы осуществления антидопинговой деятельности в Украине, полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, обязанности соответствующих учреждений, учреждений, организаций и физических лиц по предотвращению применения и распространения допинга в спорте.



Согласно проекту закона, в Украине антидопинговые правила разрабатываются и утверждаются Национальным антидопинговым центром и распространяются на спортивные федерации, их членов и других субъектов сферы физической культуры и спорта. Эти правила должны соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу.



Законопроектом предусмотрено образование Дисциплинарной антидопинговой комиссии и Апелляционной антидопинговой комиссии, Номинационного и терапевтического комитета.



Согласно документу деятельность Национального антидопингового центра и Национальной лаборатории антидопингового контроля будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных Министерству молодежи и спорта по бюджетной программе "Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта".

Напомним, что Верховная Рада увеличила минимальную сумму выплаты алиментов.

Кроме того, в Раде поддержали законопроект о запуске билетов в общественном транспорте.