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Главная Украина Рада приняла 99,9% того, что требует ЕС для начала переговоров о вступлении Украины – Арахамия

Рада приняла 99,9% того, что требует ЕС для начала переговоров о вступлении Украины – Арахамия

21 сентября, 2023 четверг
17:39
Украина Давид Арахамия

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия утверждает, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС

Об этом он написал в Telegram.

"Сегодня мы завершили рассмотрение закона о национальных меньшинствах, рассмотрели в первом чтении законопроект о политически значимых лицах (ПЭП)", - отметил Арахамия.

Принятие проекта закона №9269-д является условием вступления Украины в Европейский Союз и получения помощи Международного валютного фонда.

Из доработанного законопроекта убрали  условие о том, что усиленные меры финансового мониторинга политически значимых лиц осуществляются только в течение 3 лет после их увольнения с должностей.

При этом дополнительный финансовый мониторинг не применяется к публичным деятелям, если с момента их увольнения прошло более 12 месяцев и их финансовые операции и деятельность представляли низкий риск в течение этого времени.

"Это специфический документ и в отношении него много дискуссий, но я уверен, что мы проработаем его и через несколько недель примем во втором чтении", - подчеркнул руководитель фракции "слуг".

"И на этом все - парламент свою домашнюю работу выполнил. Мы передаем эстафету Кабинету Министров и будем помогать правительству во всем, где потребуется наша поддержка", - отметил Арахамия.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте допускается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

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Давид Арахамия
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