Рада предварительно утвердила Большой герб Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За проголосовали 257 нардепов



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Согласно Конституции Украины, главный элемент большого Государственного герба Украины - малый Государственный герб Украины. Малым Государственным гербом Украины является Тризуб - знак Княжеского Государства Владимира Великого. На законодательном уровне до сих пор не определен описание большого Государственного герба Украины.



На большом гербе присутствуют:

знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины)

корона Ярослава Мудрого

лев (герб Галицко-Волынского княжества)

воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского)

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