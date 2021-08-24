Рада предварительно утвердила Большой герб Украины
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проголосовали 257 нардепов
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Согласно Конституции Украины, главный элемент большого Государственного герба Украины - малый Государственный герб Украины. Малым Государственным гербом Украины является Тризуб - знак Княжеского Государства Владимира Великого. На законодательном уровне до сих пор не определен описание большого Государственного герба Украины.
На большом гербе присутствуют:
- знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины)
- корона Ярослава Мудрого
- лев (герб Галицко-Волынского княжества)
- воин-козак с ружьем (герб Войска Запорожского)
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
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