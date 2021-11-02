Рада предварительно поддержала упрощение приобретения гражданства для иностранцев, защищавших Украину на фронте
Верховная Рада приняла за основу законопроект об упрощенном обретении гражданства иностранцами и лицами без гражданства, защищавшими Украину на фронте
За – 302 депутата, сообщает Еспресо.TV.
"Целью принятия проекта Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины" является реализация Указа Президента Украины от 13 августа 2019 года № 594/2019 "Вопросы упрощения обретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими (участвующими) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений", - говорится в пояснительной записке.
Упрощенная процедура позволит подавать декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины лицам из следующих категорий:
- Граждане государства-агрессора или государства-оккупанта, подвергшиеся в своей стране преследованиям из-за политических взглядов;
- Лица, проходившие или проходящие военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;
- Проходящие службу в ВСУ и получившие государственную награду Украины;
- Лица, имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной;
- И люди, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес.
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