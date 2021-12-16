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Рада предварительно поддержала изменения в бюджет-2021 по погашению долгов по зарплате шахтерам

16 декабря, 2021 четверг
15:51
Экономика шахта

Верховная Рада в первом чтении поддержала изменения в государственный бюджет на 2021 год по погашению задолженности и выплате текущей заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За проголосовало 311 народных депутатов.

Согласно законопроекту, предусмотрено выделение до конца года 2,4 млрд грн для стабилизации работы государственных шахт.

Возможность выплат появилась за счет выполнения плановых показателей от рентной платы за пользование недрами для добычи природного газа.

  • На начало декабря на государственных шахтах задолженность по зарплате составила 2,34 млрд. грн.
  • По словам министра энергетики Германа Галущенко, ПАО "Центрэнерго" по состоянию на 14 декабря уже перечислило предприятиям угольной отрасли около 370 млн гривен, которые направлены на выплату заработной платы работникам государственных шахт.

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Верховная Рада
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