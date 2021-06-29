Рада предварительно одобрила законопроект об увеличении численности ВСУ
Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении численности Вооруженных сил Украины до 261 тыс. человек
Об этом передает Еспресо.TV.
Верховная Рада приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины.
Документ поддержали 320 нардепов.
Численность ВСУ возрастет до 261 тыс. человек. Из них 215 тыс. - военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.
- Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о национальном сопротивлении, которое предусматривает создание в Украине территориальной обороны.
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