Рада предварительно одобрила законопроект об увеличении численности ВСУ

Об этом передает Еспресо.TV.

Верховная Рада приняла за основу законопроект президента Владимира Зеленского №5558 об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Документ поддержали 320 нардепов.

Численность ВСУ возрастет до 261 тыс. человек. Из них 215 тыс. - военнослужащие. Согласно действующей редакции закона, численность ВСУ составляет 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о национальном сопротивлении, которое предусматривает создание в Украине территориальной обороны.

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