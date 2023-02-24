Рада предусмотрела в Госбюджете-2023 дополнительные 5,56 млрд грн для преодоления последствий агрессии РФ
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом первые изменения в государственный бюджет, предусматривающие направление дополнительных 5,56 млрд грн на реализацию комплекса неотложных мер по преодолению последствий вторжения РФ в Украину
Об этом сообщила председатель парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа в facebook 24 февраля.
Проект закона №8399 предлагает увеличить на 5 564,7 млн грн расходы и предоставление кредитов специального фонда Госбюджета на средства грантов и пособий от партнеров (445,6 млн грн), осуществление дополнительных внешних заимствований (3 842,0 млн грн) и возврат средств, предоставленных Министерству экономики для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для выплаты пособий (1 277,0 млн грн).
Кроме того, также известно, что документ предусматривает направление 1 347,0 млн грн - на реконструкцию и/или модернизацию трех больниц (Охматдет, университетская клиника в Киеве и реабилитационный центр во Львове).
Отмечается, что на программу восстановления мостов будет направлено 1 115,9 млн грн. На гранты для малого и микробизнеса из сферы переработки направят 1,277 млрд грн. На обустройство пунктов пропуска на украинско-польской границе будет выделено 1 094,1 млн грн.
Также известно, что Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве предоставит 365,7 млн грн.
На закупку беспилотников для мониторинга государственной границы будет выделено 285 млн. На закупку спецоборудования для больниц предусмотрено 79,9 млн грн.
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Кроме этого, закон предусматривает передачу Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии (52,5 млрд) в Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры, а также новые направления использования Фонда: строительство жилья для потерявших жилье, компенсации за уничтоженное жилье и возможность восстановления объектов военной инфраструктуры. Дополнительным источником его наполнения станет продажа активов российских олигархов согласно закону "О санкциях".
Документ предоставляет возможность компенсации владельцам морских судов и судов, которые ходят во внутренних водах в случае, если они получают повреждения или будут уничтожены Россией. Общий объем компенсаций – до 20 млрд грн в этом году. Источником выплат Кабмину разрешается использовать Дорожный фонд.
- В конце января Шмыгаль заявлял, что потребности Украины в восстановлении могут превысить $750 млрд .
- 17 февраля стало известно, что правительство готовится к запуску проектов по восстановлению поврежденного в результате боевых действий жилья украинцев. На это будут направлены средства от конфискованных российских активов.
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