Рада потребует от Кабмина временно запретить экспорт кислорода, - Арахамия

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил во время согласительного совета, передает Еспресо.TV.



"Предлагаю коллегам по всем фракциям подписать совместное письмо на правительство для того, чтобы временно запретить экспорт кислорода. Или ввести ограничительные меры, потому что сейчас между всеми странами начинается борьба за кислород, как когда-то за вакцины и маски", - сказал Арахамия.



По его словам, правительство работает со всеми производителями и должно следить за тем, чтобы "предприниматели не манипулировали этим вопросом".



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