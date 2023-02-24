Об этом 24 февраля сообщили глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин у себя в telegram-канале и народный депутат от "Слуги Народа" Анастасия Радина у себя в facebook . Известно, что представители ЦПК участвовали в создании этого законопроекта .

Так, документ предусматривает обнародование цены как по закупкам, которые проведут после одобрения закона, так и по закупкам за год полномасштабной войны. В частности, Минобороны придется открыть цены на продукты питания для военных.

Кроме того, также известно, что документ обяжет правительство определять верхний порог цен на продукты, а закупка должна стать более открытой для конкуренции, утверждает Радина. Для этого должны появиться объявления о закупке – даже если она осуществляется вне системы Prozorro.

По словам Шабунина, этот законопроект — единственное системное изменение в закупках Минобороны после скандала с питанием военных.

"Изменение, которое Резникову навязали извне, а не которое он сами инициировал и провел. Никаких других изменений, к сожалению, не произошло: ни в процедурах, ни в правилах", - отметил Шабунин.

Он также предполагает, что Минобороны попытается саботировать этот закон. Кроме того, Шабунин также заверил, что ЦПК проконтролирует обнародование цены по каждому секретному контракту.

"Боюсь, что обнародование тех цен докажет, что предыдущий скандал был лишь тизером - масштабность всей картины поразит нас еще больше. Именно поэтому Резников так и не обнародовал контракты и накладные, как обещал еще месяц назад", - утверждает он.