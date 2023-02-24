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Рада постановила обнародовать цены неоружейных закупок Минобороны с начала масштабной войны

24 февраля, 2023 пятница
15:50
Общество

Депутаты Верховной Рады 24 февраля поддержали законопроект о публичности неоружейных закупок Министерства обороны: он обязывает обнародовать цену за единицу товара

Об этом 24 февраля сообщили глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин у себя в telegram-канале и народный депутат от "Слуги Народа" Анастасия Радина у себя в facebook . Известно, что представители ЦПК участвовали в создании этого законопроекта .

Так, документ предусматривает обнародование цены как по закупкам, которые проведут после одобрения закона, так и по закупкам за год полномасштабной войны. В частности, Минобороны придется открыть цены на продукты питания для военных.

Кроме того, также известно, что документ обяжет правительство определять верхний порог цен на продукты, а закупка должна стать более открытой для конкуренции, утверждает Радина. Для этого должны появиться объявления о закупке – даже если она осуществляется вне системы Prozorro.

По словам Шабунина, этот законопроект — единственное системное изменение в закупках Минобороны после скандала с питанием военных.

"Изменение, которое Резникову навязали извне, а не которое он сами инициировал и провел. Никаких других изменений, к сожалению, не произошло: ни в процедурах, ни в правилах", - отметил Шабунин.

Он также предполагает, что Минобороны попытается саботировать этот закон. Кроме того, Шабунин также заверил, что ЦПК проконтролирует обнародование цены по каждому секретному контракту.

"Боюсь, что обнародование тех цен докажет, что предыдущий скандал был лишь тизером - масштабность всей картины поразит нас еще больше. Именно поэтому Резников так и не обнародовал контракты и накладные, как обещал еще месяц назад", - утверждает он.

  • Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
  • В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющим признаки умышленных манипуляций.
  • В НАБУ рассказали , что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ.
  • Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке
  • 2 февраля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.
  • 3 февраля Офис генпрокурора сообщил об объявлении подозрения советнику замминистра обороны , он фигурирует в схеме хищения более 1,7 млрд грн на закупках для ВСУ.
  • Позже стало известно, что противодействовать взяточничеству внутри Министерства обороны Украины поможет антикоррупционный совет , в состав которого войдут представители общественности.
  • 8 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил о перезапуске антикоррупционного управления , в частности будет введен механизм общественного контроля.
  • Позже сообщалось, что к рабочей группе по созданию антикоррупционного совещательного органа при Министерстве обороны Украины присоединились представители 13 общественных организаций .
Украина
Верховная Рада
военные силы Украины
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