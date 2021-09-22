Рада постановила не признавать результатов выборов в Госдуму РФ

Об этом передает Еспресо.TV.

ВР на заседании приняла проект постановления №6078 "О заявлении Верховной Рады Украины о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021".

За проголосовали 322 депутата.

В заявлении Рады говорится, что Россия нарушила нормы международного гуманитарного права, в частности, привлекла к голосованию граждан Украины с незаконно выданными паспортами РФ.

В ВР отмечают, что включение граждан Украины с оккупированных Россией территорий является незаконным и безосновательным, а организация выборов в Крыму и ОРДЛО - юридически жалкой.

Этим постановлением Рада признала российские выборы незаконными, а Госдуму нелегитимной.

Украинские парламентарии также обращаются к международному сообществу с призывом "дать оценку сфальсифицированным выборам и фактам незаконного голосования".

Выборы в Госдуму РФ продолжались три дня - 17-19 сентября. Российский режим впервые привлек к выборам украинцев из ОРДЛО. Для этого на неподконтрольных Украине частях Донбасса массово выдавали российские паспорта - их получили более 600 тыс. украинцев. Также россияне заставляли участвовать в избирательном процессе РФ жителей оккупированного Крыма.

20 сентября президент России Владимир Путин поблагодарил граждан РФ за поддержку его партии Единая Россия на выборах в Госдуму.

По данным правозащитников, на российских выборах проголосовали 250 тыс. жителей ОРДЛО.

В ЕС заявили, что никогда не признают российские "выборы" на территории оккупированного Крыма.

Соединенные Штаты Америки не признают проведение выборов в Госдуму РФ "на суверенной территории Украины"

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