Рада поручила Кабмину проанализировать обеспечение украинцев жильем

Постановление поддержали 343 народных депутата, передает Еспресо.TV.



Согласно тексту пояснительной записки к документу, Кабинету министров поручается проведение комлпексного анализа состояния обеспечения граждан жильем, в частности определить количество граждан, находящихся в очереди на жилье. Кабмин также должен определить сумму средств, необходимую для обеспечения граждан жильем.



Документ также предусматривает верификацию этих данных Министерством развития общин и территорий, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами с соответствующими государственными реестрами.



Отмечается, что проведение такого анализа позволит разработать правительственную программу обеспечения реализации права граждан на жилье.

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