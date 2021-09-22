Рада поручила Кабмину проанализировать обеспечение украинцев жильем
Верховная Рада приняла постановление №5251 о неотложных мерах по обеспечению реализации права граждан на жилье
Постановление поддержали 343 народных депутата, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту пояснительной записки к документу, Кабинету министров поручается проведение комлпексного анализа состояния обеспечения граждан жильем, в частности определить количество граждан, находящихся в очереди на жилье. Кабмин также должен определить сумму средств, необходимую для обеспечения граждан жильем.
Документ также предусматривает верификацию этих данных Министерством развития общин и территорий, Министерством цифровой трансформации и другими ведомствами с соответствующими государственными реестрами.
Отмечается, что проведение такого анализа позволит разработать правительственную программу обеспечения реализации права граждан на жилье.
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