Рада получила ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога
В Верховную Раду поступило ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога
Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.
"В Раду зашли документы о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога. У парламента теперь есть 90 дней, чтобы принять решение", - написал он.
По словам Качуры, ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании Комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления состоится в следующую среду.
- Напомним, в селе Вольное под Кривым Рогом 15 августа обнаружили тело криворожского городского головы Константина Павлова. Правоохранители начали уголовное производство по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины .
- 25 августа стало известно, что Юрий Вилкул будет исполнять обязанности городского головы Кривого Рога.
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