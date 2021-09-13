Рада получила ходатайство о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога

Об этом в Telegram сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Качура.

"В Раду зашли документы о назначении внеочередных выборов мэра Кривого Рога. У парламента теперь есть 90 дней, чтобы принять решение", - написал он.

По словам Качуры, ориентировочно рассмотрение этого вопроса на заседании Комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления состоится в следующую среду.