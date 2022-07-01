Об этом информирует в фейсбуке народный депутат Елена Шуляк .

"Парламент поддержал законопроект об осуществлении судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения. Так, документом предусмотрено, что часть действий, связанных с судопроизводством, будет введена в электронной форме, в частности в "Дии", - написала Шуляк.



В "Дии" будут информировать о суде, рассматривающем дело, сторонах спора и предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания, а также получении в электронной форме судебного решения по делу, исполнительного документа, выданного в форме электронного документа.



"Замечу, что предоставление в таком виде информации не будет иметь статуса официального сообщения, но участник судебного процесса будет информирован и сможет в дальнейшем принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов, в том числе получить официальную информацию о движении дела, о судебных решениях по делу, ознакомиться с материалами дела", - добавила нардеп.



Также судьи могут собираться дистанционно для решения внутренних вопросов.

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