Рада поддержала законопроект об информировании из суда через "Дию"
Верховная Рада Украины приняла законопроект, позволяющий извещать о судах через сервис государственных услуг "Дия"
Об этом информирует в фейсбуке народный депутат Елена Шуляк .
"Парламент поддержал законопроект об осуществлении судопроизводства в условиях военного или чрезвычайного положения. Так, документом предусмотрено, что часть действий, связанных с судопроизводством, будет введена в электронной форме, в частности в "Дии", - написала Шуляк.
В "Дии" будут информировать о суде, рассматривающем дело, сторонах спора и предмете иска, месте, дате и времени судебного заседания, а также получении в электронной форме судебного решения по делу, исполнительного документа, выданного в форме электронного документа.
"Замечу, что предоставление в таком виде информации не будет иметь статуса официального сообщения, но участник судебного процесса будет информирован и сможет в дальнейшем принять необходимые меры для защиты своих прав и интересов, в том числе получить официальную информацию о движении дела, о судебных решениях по делу, ознакомиться с материалами дела", - добавила нардеп.
Также судьи могут собираться дистанционно для решения внутренних вопросов.
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