Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в телеграме.

Он уточнил, что за принятие документа №9379 проголосовали 226 депутатов.

Проект закона разработан для совершенствования системы регулирования деятельности государственной авиации Украины и приведения ее к стандартам НАТО (военные стандарты), Европейского Союза. Он предлагает изменения в Воздушный кодекс Украины.

Документом предусматривается ведение новых терминов в отношении государственной авиации. Им уточняются полномочия Министерства обороны Украины в сфере государственной авиации Украины, определяются условия сертификации субъектов и объектов авиационной деятельности государственной авиации, сертификации государственных воздушных судов, их изделий, компонентов и оборудования, а также признание сертификации субъектов и объектов авиационной деятельности, выданные уполномоченным органом по гражданской авиации Украины или зарубежными уполномоченными органами по вопросам авиации (гражданскими и военными).

Кроме того, документом определяются условия регистрации государственных воздушных судов и их исключение из реестра, устанавливаются требования к авиационному персоналу государственной авиации.

Законопроект также предлагает ввести систему добровольных и обязательных уведомлений об инцидентах с целью содействия сбору информации о фактических или потенциальных недостатках в обеспечении безопасности государственной авиации, а также создания соответствующей базы данных.

Ожидается, что принятие проекта закона будет способствовать эффективности при формировании и реализации государственной политики в области государственной авиации, приведению государственной авиации Украины к стандартам НАТО, Европейского оборонного агентства (военные стандарты) и Европейского Союза, а также будет способствовать повышению уровня безопасности государственной авиации Украины (безопасности полетов ).

Отметим, что в ЕС поддерживается авиационная инфраструктура Украины, которая после пандемии сразу оказалась в условиях войны и закрытия воздушного пространства для самолетов.