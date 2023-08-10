Рада поддержала законопроект о соответствии государства стандартам НАТО и ЕС
Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по усовершенствованию деятельности в области государственной авиации Украины
Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в телеграме.
Он уточнил, что за принятие документа №9379 проголосовали 226 депутатов.
Проект закона разработан для совершенствования системы регулирования деятельности государственной авиации Украины и приведения ее к стандартам НАТО (военные стандарты), Европейского Союза. Он предлагает изменения в Воздушный кодекс Украины.
Документом предусматривается ведение новых терминов в отношении государственной авиации. Им уточняются полномочия Министерства обороны Украины в сфере государственной авиации Украины, определяются условия сертификации субъектов и объектов авиационной деятельности государственной авиации, сертификации государственных воздушных судов, их изделий, компонентов и оборудования, а также признание сертификации субъектов и объектов авиационной деятельности, выданные уполномоченным органом по гражданской авиации Украины или зарубежными уполномоченными органами по вопросам авиации (гражданскими и военными).
Кроме того, документом определяются условия регистрации государственных воздушных судов и их исключение из реестра, устанавливаются требования к авиационному персоналу государственной авиации.
Законопроект также предлагает ввести систему добровольных и обязательных уведомлений об инцидентах с целью содействия сбору информации о фактических или потенциальных недостатках в обеспечении безопасности государственной авиации, а также создания соответствующей базы данных.
Ожидается, что принятие проекта закона будет способствовать эффективности при формировании и реализации государственной политики в области государственной авиации, приведению государственной авиации Украины к стандартам НАТО, Европейского оборонного агентства (военные стандарты) и Европейского Союза, а также будет способствовать повышению уровня безопасности государственной авиации Украины (безопасности полетов ).
Отметим, что в ЕС поддерживается авиационная инфраструктура Украины, которая после пандемии сразу оказалась в условиях войны и закрытия воздушного пространства для самолетов.
- В середине февраля Украина получила первый транш помощи от Евроконтроля из Аэронавигационного фонда солидарности. Он был направлен на поддержку персонала и операционной деятельности в отсутствие полетов над Украиной.
- В конце апреля Украэрорух получил второй транш международной помощи от Евроконтроля из Аэронавигационного фонда солидарности на поддержание квалификации персонала и операционные расходы.
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