Рада поддержала за основу запрет пальмового масла в "молочке", "кондитерке" и детском питании

Принятие документа за основу поддержали 304 народных депутата, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к проекту закона, им предлагается уточнить, что пальмовое масло наряду с другими жирами и белками немолочного происхождения запрещено для использования в традиционных молочных продуктах.



Документ, в частности, устанавливает запрет на использование гидрогенизированного пальмового масла и гидрогенизированных растительных жиров, масла кунжута или семян льна, глютена, а также произведенных с применением пестицидов ингредиентов в производстве детского питания.



Кроме того, предлагается определить предельное содержание трансжирных кислот в пищевых продуктов, предназначенных для конечного потребителя и тех, что предназначены для поставки в учреждения розничной торговли, включая электронную, а также обязать производителей и поставщиков предоставлять информацию о количестве трансжиров в таких продуктах.



Также документ предусматривает запрет использования гидрогенизированного пальмового масла, сухих молочных продуктов с добавлением гидрогенизированных растительных жиров в производстве детского питания и традиционных пищевых продуктов и кондитерских изделий.



Законопроект предусматривает усиление ответственности за предложение к реализации или реализацию пищевых продуктов или кормов, содержащих запрещенные законодательством вещества. Штраф за такое правпорушення предлагается установить в размере 240 тыс. грн для юридических и 150 тыс. грн для физических лиц.



Планируется, что после принятия законопроект вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования. Однако, для надлежащей подготовки к его введению предлагается введение его в действие через один год со дня вступления в силу.

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