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Рада поддержала за основу законопроект о ликвидации ГАСИ

1 июля, 2021 четверг
16:54
Общество Верховная Рада

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции

Об этом передает Еспресо.TV.

Народные депутаты поддержали за основу законопроект №5655 о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

За проголосовали 309 нардепов.

Документ предусматривает внесение проектной документации на строительство объекта и сведений о ней в Реестр строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

В проекте закона прописана автоматическая проверка проектной документации на строительство объекта и сведений о ней на их полноту, соответствие формату, логичность и достоверность программными средствами Единой электронной системы в сфере строительства.

Также, согласно документу, расширяется перечень информации, которую проверяют во время экспертизы проектной документации на строительство объекта. Дополнительно будут проверять соответствие намерений застройки целевому назначению земельного участка; наличие/отсутствие у объекта статуса памятника культурного наследия или только выявленного объекта культурного наследия.

Отмечается, что экспертные организации, которые будут осуществлять экспертизу проектной документации на строительство объекта, подлежат регистрации и обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности.

Законопроектом предусмотрено, что принятие в эксплуатацию законченных объектов строительства будет осуществляться путем внесения об этом записи в Реестр строительной деятельности. Это будет происходить автоматически программными средствами электронной системы или государственным регистратором в сфере градостроительной деятельности.

Значительно расширяется перечень административных услуг, связанный с получением права на выполнение подготовительных и строительных работ и принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов, предоставляемых автоматически с использованием электронной системы.

Также отменяются разрешения для получения права на строительство и принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Полномочия по госрегистрации в сфере градостроительной деятельности возлагают на:

  • нотариусов;

  • должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета, Киевской, Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации, на которые возложены полномочия госрегистратора прав на недвижимое имущество;

  • должностных лиц Госинспекции архитектуры и градостроительства - по объектам, на которые распространяется действие Закона Украины "О государственной тайне", а также по регистрационным действиям, по которым принято решение по результатам административного обжалования.

Разграничиваются полномочия органов градостроительного контроля и градостроительного надзора.

Проект предлагает принцип альтернативности выбора, по которому заказчик строительства по ряду объектов строительства вправе сам выбирать орган градостроительного контроля.

В свою очередь, функции по государственному градостроительному надзору будет выполнять Минрегионстрой. Для предотвращения самовольного строительства исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов по вопросам градостроительного контроля будут осуществлять мониторинг.

Документом определяются права и обязанности основных участников строительства.

Законопроект расширяет перечень информации, которая накапливается в Реестре строительной деятельности, а также расширяется перечень документов и действий, которые создаются и совершаются с использованием такого реестра. В частности, в Реестр строительной деятельности будут вносить сведения о градостроительном контроле.

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Верховная Рада
ГАСИ
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