Рада поддержала за основу законопроект о легализации гражданского огнестрельного оружия
Верховная Рада Украины в первом чтении поддержала законопроект №5708 о праве на гражданское огнестрельное оружие
За соответствующее решение проголосовали 274 нардепа, передает Еспресо.TV.
"Требования этого Закона не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов в Вооруженных силах Украины, воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством Украины, органами и учебными заведениями Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел", - говорится в тексте документа.
Согласно седьмой статье законопроекта, граждане будут иметь право владеть огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, кроме:
- гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;
- револьверов;
- нарезного оружия калибром более 12,7 мм, если скорость полета его пули превышает 700 м/с;
- длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром более 27 миллиметров;
- боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;
- накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;
- боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и поражающего действия.
Новый законопроект будет регулировать общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.
Также нардепы сократили срок подготовки законопроекта ко второму чтению - за это решение проголосовали 276 депутатов.
- Напомним, 4 марта Верховная Рада отклонила законопроект №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему", а также альтернативный к нему проект №4335-1. В частности, законопроект №4335 предлагал разрешить приобретение и хранение оружия, тогда как альтернативный проект №4335-1 предусматривал разрешение и на его ношение.
- 6 сентября 2021 года глава МВД Денис Монастырский выступил против легализации огнестрельного оружия.
- 17 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников поддержал легализацию огнестрельного оружия для самозащиты.
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