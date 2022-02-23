Рада поддержала за основу законопроект о легализации гражданского огнестрельного оружия

За соответствующее решение проголосовали 274 нардепа, передает Еспресо.TV.



"Требования этого Закона не распространяются на приобретение, хранение, учет и использование огнестрельного оружия, боевых припасов к нему, содержание стрелковых тиров, стрельбищ и стендов в Вооруженных силах Украины, воинских формированиях, созданных в соответствии с законодательством Украины, органами и учебными заведениями Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел", - говорится в тексте документа.



Согласно седьмой статье законопроекта, граждане будут иметь право владеть огнестрельным оружием и боевыми припасами к нему, которые принадлежат физическим и юридическим лицам, кроме:

гладкоствольного короткоствольного огнестрельного оружия, предназначенного для стрельбы патронами;

револьверов;

нарезного оружия калибром более 12,7 мм, если скорость полета его пули превышает 700 м/с;

длинноствольного гладкоствольного огнестрельного оружия калибром более 27 миллиметров;

боевых припасов бронебойного, взрывного или зажигательного, а также снарядов для подобных боевых припасов;

накладных нарезных стволов к гладкоствольному огнестрельному оружию;

боевых припасов, специально сконструированных для усиления пробивного и поражающего действия.

Напомним, 4 марта Верховная Рада отклонила законопроект №4335 "Об обращении гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов к нему", а также альтернативный к нему проект №4335-1. В частности, законопроект №4335 предлагал разрешить приобретение и хранение оружия, тогда как альтернативный проект №4335-1 предусматривал разрешение и на его ношение.

6 сентября 2021 года глава МВД Денис Монастырский выступил против легализации огнестрельного оружия.

17 февраля 2022 года министр обороны Алексей Резников поддержал легализацию огнестрельного оружия для самозащиты.

Новый законопроект будет регулировать общественные отношения, возникающие в сфере реализации права граждан и юридических лиц в Украине на гражданское огнестрельное оружие, боевые припасы к нему, а также конструктивно схожие с оружием и боевыми припасами изделия и определяет правовой статус собственности на гражданское огнестрельное оружие.Также нардепы сократили срок подготовки законопроекта ко второму чтению - за это решение проголосовали 276 депутатов.