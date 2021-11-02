Рада поддержала за основу введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов
Верховная Рада поддержала за основу законопроект №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об установлении ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Законопроект поддержали 282 народных депутата.
"Необходимость установления уголовной ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, вызвана, прежде всего, необходимостью обеспечения эпидемической безопасности как составной части национальной безопасности Украины в условиях противодействия пандемии COVID-19", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.28Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное