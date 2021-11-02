Рада поддержала за основу введение уголовной ответственности за подделку COVID-сертификатов

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Законопроект поддержали 282 народных депутата.



"Необходимость установления уголовной ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок, вызвана, прежде всего, необходимостью обеспечения эпидемической безопасности как составной части национальной безопасности Украины в условиях противодействия пандемии COVID-19", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb