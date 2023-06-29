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Рада поддержала внедрение электронных акцизных марок

29 июня, 2023 четверг
13:09
Экономика

Парламент 29 июня поддержал отказ от бумажных акцизных марок и использование вместо них электронных. За это отдали свои голоса 252 народных депутата

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект №8287, которым предусматривается введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога", - написал он.

По его словам, е-марка позволит отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера до конечного потребителя и контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары.

Теперь каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара, отметил нардеп.

Законопроектом предусмотрено создание Электронной системы обращения подакцизных товаров, которая обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования.

"Обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое", - отметил Железняк.

Он считает бесспорным плюсом, что система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате в части сумм акцизного налога за заказные марки.

  • Разговоры о введении электронной акцизной марки велись еще до полномасштабного вторжения в РФ. В частности, в 2020 году тогдашний министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщал, что в правительстве работают над проектом внедрения электронных акцизных марок . Их будут проверять автоматически на кассах супермаркетов, пробивая размещенный на марке штрихкод.
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