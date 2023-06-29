Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект №8287, которым предусматривается введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога", - написал он.

По его словам, е-марка позволит отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера до конечного потребителя и контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары.

Теперь каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить легальность происхождения товара, отметил нардеп.

Законопроектом предусмотрено создание Электронной системы обращения подакцизных товаров, которая обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования.

"Обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое", - отметил Железняк.

Он считает бесспорным плюсом, что система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате в части сумм акцизного налога за заказные марки.