Рада поддержала в первом чтении расширение перечня предпринимателей, для которых возобновят налоговые проверки
Верховная Рада на заседании 17 октября поддержала в первом чтении законопроект о расширении перечня предпринимателей, для которых возобновят налоговые проверки
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
За это решение отдали свои голоса 237 нардепов.
"Текст долго обсуждали с партнерами и вышли на такой компромисс. К проведению документальных плановых проверок могут быть (не имеют, а могут!) включены плательщики, которые за 2021 год имели в 2 раза большую дебиторскую задолженность, чем кредиторскую; имели уровень уплаты ПНП меньше , чем 50% по отрасли. И НДС меньше, чем 50% по отрасли; годовой доход составляет более 10 млн грн. При этом общая сумма расходов составляет более 75% суммы годового дохода", - пояснил Железняк.
При этом налоговые проверки не будут возобновляться для ФЛП первой и второй группы, а также для предприятий на временно оккупированных территориях и в зоне боевых действий.
Приоритетом для проверок остаются производители табачной продукции, топливо, алкоголь, игорный бизнес и финансовые услуги.
Принятие данного законопроекта является одним из главных требований МВФ.
Предыстория
26 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о возврате налоговых проверок. Однако в августе Железняк сообщил, что МВФ не засчитает Украине выполнение структурного маяка из-за несогласованной замены текста законопроекта №8401 в части налоговых проверок. В сентябре Кабмин одобрил законопроект о полной отмене моратория, но затем с МВФ удалось договориться, что он останется частичным, но будет расширен.
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