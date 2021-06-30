Рада поддержала упрощение механизма подсоединения к газовым сетям

Решение поддержал 261 народный депутат, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке, документ разработан для упрощения механизма подсоединения объектов заказчика к газотранспортной или газораспределительной системе.



В частности, изменениями в закон "О рынке природного газа" предлагается уточнить терминологию, а также усовершенствовать общие правила доступа к газотранспортным, газораспределительным сетям и газохранилищам.



Документ также предусматривает введение автоматизированного учета потребителей природного газа и объемов потребленного природного газа в виде информационной базы данных.

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