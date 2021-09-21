Рада поддержала упрощение доступа больных к инновационным лекарственным средствам
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект закона №4662 по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа
Принятие закона во втором чтении поддержали 309 народных депутатов, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предусматривает внедрение договоров управляемого доступа (ДКД) при закупках оригинальных лекарственных средств.
Отмечается, что ДКД являются специальными договорами между владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство и плательщиком медицинских услуг или распорядителем бюджетных средств, позволяющих обеспечить доступ пациентов к инновационным медицинским технологиям - схем диагностики, профилактики, лечения.
Так, процедуры ДКД применяются, в частности, при лечении тяжелых хронических заболеваний - онкологии, гематологии, редких патологий, применении вспомогательных репродуктивных технологий. Они обеспечивают более быстрый доступ к новым технологиям здравоохранения и обеспечения дорогостоящих лекарственных средств для большего количества пациентов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.61
Покупка 26.61Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.11Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное