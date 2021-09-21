Рада поддержала упрощение доступа больных к инновационным лекарственным средствам

Принятие закона во втором чтении поддержали 309 народных депутатов, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке к проекту закона, он предусматривает внедрение договоров управляемого доступа (ДКД) при закупках оригинальных лекарственных средств.



Отмечается, что ДКД являются специальными договорами между владельцем регистрационного удостоверения на лекарственное средство и плательщиком медицинских услуг или распорядителем бюджетных средств, позволяющих обеспечить доступ пациентов к инновационным медицинским технологиям - схем диагностики, профилактики, лечения.



Так, процедуры ДКД применяются, в частности, при лечении тяжелых хронических заболеваний - онкологии, гематологии, редких патологий, применении вспомогательных репродуктивных технологий. Они обеспечивают более быстрый доступ к новым технологиям здравоохранения и обеспечения дорогостоящих лекарственных средств для большего количества пациентов.

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