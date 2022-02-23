Рада поддержала санкции против депутатов Госдумы РФ и Совета Федерации

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За проголосовали 322 депутата.



Фракции голосовали так:

"Слуга народа" – 216 депутатов.

ОПЗЖ – 2 депутата.

"Европейская Солидарность" – 24 депутата.

"Батькивщина" – 21 депутат.

Партия "За будущее" – 17 депутатов.

"Голос" – 15 депутатов.

Согласно проекту постановления "Об одобрении предложений о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (№7064), ограничения наложат на депутатов Госдумы, обратившихся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "Л/ДНР", а также Совета Федерации РФ, которые окончательно приняли соответствующее решение.



В списке 351 депутат.



Парламент предлагает СНБО ввести санкции против российских чиновников на 10 лет. ВР призывает заморозить их активы, запретить въезд, запретить участие в приватизации, аренде государственного имущества, участвовать в операциях с ценными бумагами и т.д.

Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.

Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".

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