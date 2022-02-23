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Рада поддержала санкции против депутатов Госдумы РФ и Совета Федерации

23 февраля, 2022 среда
11:13
война с Россией

23 февраля Верховная Рада проголосовала за введение санкций против депутатов Госдумы России и Совета Федерации в связи с признанием РФ "Л/ДНР"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За проголосовали 322 депутата.

Фракции голосовали так:

  • "Слуга народа" – 216 депутатов.
  • ОПЗЖ – 2 депутата.
  • "Европейская Солидарность" – 24 депутата.
  • "Батькивщина" – 21 депутат.
  • Партия "За будущее" – 17 депутатов.
  • "Голос" – 15 депутатов.

Согласно проекту постановления "Об одобрении предложений о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" (№7064), ограничения наложат на депутатов Госдумы, обратившихся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "Л/ДНР", а также Совета Федерации РФ, которые окончательно приняли соответствующее решение.

В списке 351 депутат.

Парламент предлагает СНБО ввести санкции против российских чиновников на 10 лет. ВР призывает заморозить их активы, запретить въезд, запретить участие в приватизации, аренде государственного имущества, участвовать в операциях с ценными бумагами и т.д.

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