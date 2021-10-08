Рада поддержала отсрочку обязательного раскрытия бенефициарных владельцев компаний и общественных организаций

Решение во втором чтении и в целом поддержали 342 народных депутата, передает Еспресо.TV.



Согласно тексту пояснительной записки к проекту закона, конечный срок подачи информации о бенефициарах переносится с 10 октября 2021 года на 11 июля 2022 года.



Документ также освобождает от обязанности подачи структуры собственности юридических лиц, где учредителями являются исключительно физические лица.



Согласно закону, нарушение сроков представления информации о бенефициарах тянуть за собой штраф на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица, от 17 тыс. до 51 тыс. грн.

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