Рада поддержала обращение в США о признании РФ государством-спонсором терроризма

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграмме.



"Верховная Рада поддержала Обращение (#7341) в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании РФ государством-спонсором терроризма", - написал он.



"За" проголосовало 344 народных депутата.

Напомним, признание России государством - спонсором терроризма, о вероятности которого ранее сообщил Белый дом, еще больше ослабит агрессора, ведь повлечет за собой дополнительные штрафы и ограничения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил , что в Белом доме рассматривают возможность внесения РФ в список стран – спонсоров терроризма.

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