Рада поддержала обращение в США о признании РФ государством-спонсором терроризма
Украинский парламент поддержал обращение в палату представителей и сенат конгресса США, чтобы там признали РФ спонсором терроризма
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в телеграмме.
"Верховная Рада поддержала Обращение (#7341) в Палату представителей и Сенат Конгресса США о признании РФ государством-спонсором терроризма", - написал он.
"За" проголосовало 344 народных депутата.
- Напомним, признание России государством - спонсором терроризма, о вероятности которого ранее сообщил Белый дом, еще больше ослабит агрессора, ведь повлечет за собой дополнительные штрафы и ограничения.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил , что в Белом доме рассматривают возможность внесения РФ в список стран – спонсоров терроризма.
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