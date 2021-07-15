Рада поддержала налоговые льготы на импорт электромобилей

Решение поддержали 315 народных депутатов, передает Еспресо.TV.



Согласно пояснительной записке, закон до 1 января 2031 года освобождает от обложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операции по ввозу в Украину товаров предприятиями, которые владеют, создают или модернизируют производственные мощности для промышленного производства электромобилей.



Кроме того, до 31 декабря 2033 года предусматривается освобождение от налога на прибыль предприятий электротехнической промышленности, реализующих электродвигатели для производства электротранспорта за исключением троллейбусов, литий-ионные аккумуляторы, зарядные устройства, а также предприятия автопрома, которые продают электрокары собственного производства.



Документ также предлагает продлить до 1 января 2026 года освобождение от уплаты НДС операций по ввозу или поставок легковых автомобилей. Сейчас такая льгота предусмотрена до конца 2022 года.



Покупатели электромобилей в 31 декабря 2030 года также будут освобождены от уплаты взноса на обязательное пенсионное страхование, а также получат налоговую скидку по оплате налога на доходы физлиц. Эти нормы планируется ввести с 1 января 2026 года.

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