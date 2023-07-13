Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Больше всего голосов за законопроект №7457 дала фракция "Слуги Народа" – 183. Нардепы от "ЕС" дали 10 голосов, от "Батькивщины" – всего один.

Платформа за жизнь – 16;

Голос –19;

Восстановление – 11;

За будущее – 8;

Доверие – 12;

Внефракционные - 8

Теперь народные депутаты должны рассмотреть законопроект во втором чтении и при необходимости внести поправки. Закон вступит в силу после того, как он будет принят во втором чтении и в целом, также его должны подписать голова ВРУ и президент.

Что известно о лекарствах на основе медицинского каннабиса

Каннабис - это психоактивное средство, которое добывается из растений конопли. Различают два его основных активных вещества - каннабидиол (КБД) и тетрагидроканабинол (ТГК). Именно от их соотношения зависит, какие свойства имеет тот или иной вид каннабиса.

Препараты на основе медицинского каннабиса используют для уменьшения болевых ощущений, спазмов и судорог мышц, лечения анорексии, ПТСР и тревожных расстройств. Также такие препараты используются в лечении отдельных типов эпилепсии, глаукомы, псориаза, паркинсонизма, рассеянного склероза. Также это лекарство облегчает боль тяжелобольным и паллиативным больным, в частности пациентам с онкозаболеваниями и пациентам с ВИЧ.

Медицинский каннабис как лекарство используется в более чем 50 странах мира, среди которых Германия, Испания, Нидерланды, Италия, Чехия, Франция, Португалия, Польша, Греция, Австрия, Дания, Бельгия, Норвегия, а также Великобритания, США и Канада.

История с принятием закона о легализации медицинского каннабиса в Украине

В июле 2021 года Верховная Рада не поддержала законопроект о медицинском каннабисе №5596. Документ вернули на доработку. Тогда народный депутат Николай Княжицкий отмечал , что в законопроекте о каннабисе должен быть четко прописан контроль за выращиванием конопли.

В ноябре 2021 года законопроект о медицинском каннабисе вынесли на общественное обсуждение.

10 июня 2022 года Верховная Рада зарегистрировала правительственный законопроект о медицинском каннабисе под номером 7457. Перед тем правительство поддержало легализацию медицинского каннабиса в Украине.

Ряд украинских общественных организаций потребовал от Верховной Рады принять упомянутый законопроект. Законопроект под названием "О регулировании обращения растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны" предусматривает не полный легалайз, но дает разрешение на использование растения только в медицинских и научных целях.

В пояснительной записке к законопроекту отмечено, что целесообразность терапевтического применения конопли подтверждена учеными для указанных выше состояний. Препараты на основе медицинского каннабиса могут быть эффективными в таких случаях как хроническая боль, трудно поддающаяся стандартным протоколам лечения, паллиативная помощь для облегчения симптомов, особенно для онкобольных, находящихся в последней фазе заболевания. Поэтому препараты на основе медицинского каннабиса могут быть применены для очень широкой группы пациентов.

7 июля в Минздраве заявили о поддержке законопроекта о легализации медицинского каннабиса.