Законопроект поддержали 292 народных депутата, сообщили в пресс-службе "Европейской солидарности".

Соответствующая норма действовала в Налоговом кодексе с 2014 года в отношении благотворительной помощи, оказываемой в пользу участников АТО и ООС или в пользу членов семей таких участников, однако она была отменена в 2022 году.

"Когда мы оказываем благотворительную помощь семье погибших – нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами. У нас есть кого облагать налогами. Когда мы оказываем помощь раненым – нельзя ее облагать НДФЛ и другими налогами", – считает Петр Порошенко.

"К сожалению, в марте, когда принимали изменения в законодательство, отменили норму, действовавшую еще со времен АТО, - когда благотворительная помощь, поступающая семьям погибших, не облагается налогом. Потому что точно не с семей погибших нужно взымать эти налоги государство", – подчеркнул пятый президент Украины.

Законопроект 7506-1 исправляет эту ошибку не только для семей погибших, но и для раненых военных. В том числе речь идет и о средствах, которые раненые военные тратят на реабилитацию, лечение и медикаменты.

15 августа Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла ряд законов и постановлений.

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