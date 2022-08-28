Рада планирует увеличить расходы для Минобороны на 2 млрд грн
Верховная Рада планирует внести изменения в Государственный бюджет Украины на 2022 год, чтобы увеличить расходы на оборону на 2 млрд грн, в частности для Главного управления разведки Министерства обороны Украины
Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в телеграме.
Как говорится в сообщении, Верховная Рада Украины в ближайшее время планирует внести изменения в госбюджет на 2022 год, чтобы увеличить расходы на оборону.
"Не прошло и двух недель, и снова парламент будет увеличивать расходы на оборону. Плюс 2 млрд грн на расходы для Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – пишет Железняк.
По словам нардепа, соответствующая правка внесена в законопроект №7681, который предусматривает внесение изменений в закон о Государственном бюджете Украины на 2022 год. Он планируется к рассмотрению на ближайшем заседании.
- 15 августа Верховная Рада Украины на пленарном заседании приняла ряд законов и постановлений. В частности, был принят закон №7644 об увеличении расходов государственного бюджета-2022 на 270 млрд грн , из которых более 269 млрд грн – на национальную безопасность и оборону.
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