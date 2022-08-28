Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк в телеграме.

Как говорится в сообщении, Верховная Рада Украины в ближайшее время планирует внести изменения в госбюджет на 2022 год, чтобы увеличить расходы на оборону.

"Не прошло и двух недель, и снова парламент будет увеличивать расходы на оборону. Плюс 2 млрд грн на расходы для Главного управления разведки Министерства обороны Украины", – пишет Железняк.

По словам нардепа, соответствующая правка внесена в законопроект №7681, который предусматривает внесение изменений в закон о Государственном бюджете Украины на 2022 год. Он планируется к рассмотрению на ближайшем заседании.