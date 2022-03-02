Об этом говорится на сайте Верховной Рады, сообщает Еспресо.TV .



Комитет Верховной Рады по экономическому развитию и Министерство экономики готовят законопроект о конфискации российского имущества, объектов, средств и вкладов на территории Украины.

"В настоящее время комитет в тесном сотрудничестве с Министерством экономики Украины и другими центральными органами исполнительной власти работает над законопроектом, призванным урегулировать вопросы национализации всего имущества, объектов, средств и вкладов агрессора, которые находятся на территории Украины", - говорится в сообщении.