Рада перенесла на два месяца запуск Бюро экономической безопасности
Верховная Рада приняла законопроект №5851 "О валюте и валютных операцияз", содержащий правку о переносе запуска Бюро экономической безопасности (БЭБ) на 25 ноября
Принятие проекта закона поддержали 260 народных депутатов, передает Еспресо.TV.Согласно тексту документа, начало работы БЭБ переносится на два месяца - на 25 ноября с 25 сентября.
- Напомним, Кабинет министров 12 мая принял постановление о создании БЭБ.
- Кабинет министров 20 августа по результатам конкурса назначил главу Государственной фискальной службы Вадима Мельника руководителем БЭБ.
- Мельник назвал реалистичным запуск нового ведомства до конца ноября.
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