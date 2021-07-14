Рада переименовала День защитника Украины
Верховная Рада переименовала праздник День защитника Украины, который отмечается 14 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Рада переименовала праздник День защитника Украины, который отмечается 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.
Законопроект поддержали 317 нардепов.
В пояснительной записке отмечается, что переименование будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе.
Справка: День защитника Украины отмечается с 2014 года, с 2015 года 14 октября является нерабочим днем. До этого в этот день отмечался День украинского казачества.
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