Рада переименовала День защитника Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Рада переименовала праздник День защитника Украины, который отмечается 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.

Законопроект поддержали 317 нардепов.

В пояснительной записке отмечается, что переименование будет способствовать гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе.

Справка: День защитника Украины отмечается с 2014 года, с 2015 года 14 октября является нерабочим днем. До этого в этот день отмечался День украинского казачества.

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