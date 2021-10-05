Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний
Верховная Рада отстранила от ведения заседаний спикера парламента Дмитрия Разумкова
Об этом передает Еспресо.TV.
Парламентарии на два дня отстранили Разумкова от ведения заседаний ВР.
За проголосовали 240 депутатов.
Как известно, отстранение инициировали "слуги народа" и группы "За будущее" и "Доверие".
Председатель партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Разумков не придерживался вчера, 4 октября, требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний.
"Считаем, что указанными действиями головами Верховной Рады пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в недельного распорядка", - заявил он.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригласил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.
- В Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.
- Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в монобильшости собрали около 190 подписей за отставку Разумкова, а вопрос его увольнения и назначения нового спикера парламент рассмотрит не раньше 6 октября .
- Пресс-секретарь "Слуги народа" заявила , что за отставку Разумкова собрали 197 подписей, а Давид Арахамия прогнозирует более 240 голосов при рассмотрении.
- 4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.
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