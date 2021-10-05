Рада отстранила Разумкова от ведения заседаний

Об этом передает Еспресо.TV.

Парламентарии на два дня отстранили Разумкова от ведения заседаний ВР.

За проголосовали 240 депутатов.



Как известно, отстранение инициировали "слуги народа" и группы "За будущее" и "Доверие".

Председатель партии "СН" Александр Корниенко заявил, что Разумков не придерживался вчера, 4 октября, требований регламента, когда отказался ставить на голосование предложения «слуг народа» в расписание пленарных заседаний.

"Считаем, что указанными действиями головами Верховной Рады пренебрег правом депутатских фракций вносить предложения в недельного распорядка", - заявил он.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригласил листы для сбора подписей за рассмотрение предложения о снятии Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

В Раде подготовили подписные листы за отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера парламента.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в монобильшости собрали около 190 подписей за отставку Разумкова, а вопрос его увольнения и назначения нового спикера парламент рассмотрит не раньше 6 октября .

Пресс-секретарь "Слуги народа" заявила , что за отставку Разумкова собрали 197 подписей, а Давид Арахамия прогнозирует более 240 голосов при рассмотрении.

4 октября в Верховной Раде запустили процедуру отзыва спикера парламента Разумкова с должности.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb