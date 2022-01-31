Рада отсрочит штрафы для предпринимателей за нарушение во время работы с РРО, - Стефанчук

Об этом он сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV .



Что касается законопроекта, связанного с РРО ( №6561 от 27.01.2022 года – ред.), вернее, что те добросовестные, которые установили, на них будет отсрочка – к сожалению, этот процесс долго был заполитизирован со стороны некоторых политических сил” , – сказал председатель ВР.



Он отметил, что соответствующую правку об отсрочке штрафов будет внесен в законопроект, который будет подаваться на второе чтение.



"Все добросовестные будут поддержаны. Просто мы ищем сейчас форму, в которой было бы меньше политики, а больше реальных дел", - резюмировал он.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил , что в ВР внесли законопроект , которым предлагается уменьшить штрафы на 90% за нарушение во время работы с кассовыми аппаратами.